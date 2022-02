Bénin: une vague d’adhésion annoncée à la FCBE ce mercredi

Le parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’enregistre pas que de démissions. Il y a des départs mais aussi des arrivées. Une vague d’adhésion est annoncée pour ce mercredi 23 Février.

Le parti politique du chef de file de l’opposition reçoit ce mercredi 23 Février 2022 de nouveaux membres. En effet, une vague d’adhésion est annoncée pour ce jour.

Selon les informations, les nouveaux recrus pour le compte du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) sont pour la plupart des pasteurs et certains ex-militants de l’alliance nationale pour la démocratie et le développement (AND).

Ils viennent renforcer le parti du chef de file de l’opposition qui a connu ces derniers jours une vague de démissions notamment dans la partie septentrionale du pays. Ces hommes de Dieu convertis en acteurs politiques ont à leur tête le pasteur Florentin Dovonon.

La FCBE a subi une saignée dans le Nord…

Le parti politique de Paul Hounkpè a subi une saignée dans certaines communes au Nord du pays où plusieurs de ses conseillers communaux ont démissionné du parti pour faire allégeance au parti cheval cabré.

Une vague de démission que les responsables du parti mettent sous le compte de débauchage. Selon le secrétaire exécutif national de la FCBE, ces militants sont partis à contre cœur parce qu’ils ont cédé à des propositions de toutes sortes faites sous menaces.

Certains de ses militants, explique-t-il, ont été débauchés avec des motos de marque « Bajaj ». Depuis leur nouvelle destination, rassure Paul Hounkpè, ces ex-militants de la FCBE vont travailler pour leur parti politique d’origine.