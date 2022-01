Bénin: le BR récupère les élus communaux démissionnaires de la FCBE à Tchaourou et Sinendé

Plusieurs Conseillers communaux de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) rejoignent le « cheval cabré » dans le septentrion. Ils ont été accueillis dans leur nouvelle famille politique ce samedi 29 janvier 2022 par le Secrétaire Général National Adjoint du Bloc Républicain (BR) Robert Gbian, Charles Toko et l’He Kora Gounou Zimé.

La FCBE perd des plumes à Sinendé et Tchaourou. 14 Conseillers dont 5 à Tchaourou et 09 à Sinendé, élus sur la liste des « cauris » font défection et adhère au Bloc Républicain. Les nouveaux membres justifient leur choix par le dynamiste et le sens d’organisation du BR. Rafiou Owotché et tous les autres démissionnaires de la FCBE sont également séduits la place que le BR accorde à la jeunesse et à la femme.

Robert Gbian félicite et rassure les nouveaux adhérents. « Au BR, il n’y a pas de nouveaux, il n’y a pas d’anciens. Ils seront tous traités de la même manière. A partir de cet instant, ils vont intégrer nos structures de bases et décentralisées dans les villages, dans les quartiers de ville et arrondissements », a-t-il déclaré.

Ces nouvelles adhésions constituent très probablement une force pour le BR dans ces zones électorales, à quelques mois des législatives de 2023. A Tchaourou, le BR prend désormais la tête du Conseil communal avec 16 Conseillers, 14 pour l’Union Progressiste et 03 pour la FCBE. A Sinendé, ce parti de la mouvance se retrouve également en première position avec 11 Conseillers sur les 19. L’Union Progressiste et la FCBE se retrouvent respectivement avec 7 et 1.