Bénin: une rencontre entre le gouvernement et 03 organisations syndicales annoncées pour jeudi prochain

Cette séance de travail permettra en effet au gouvernement de présenter aux secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, le point d’étape des travaux en cours dans le cadre de cette revalorisation et recueillir les propositions des responsables syndicaux.

Il est annoncé une rencontre d’échanges entre le gouvernement du président Patrice Talon et les secrétaires généraux de trois organisations syndicales. C’est à travers une lettre d’invitation que le ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou, a convoqué les trois organisations syndicales pour le jeudi prochain.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.