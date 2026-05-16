Lokossa: deux jumeaux perdent la vie frappés par la foudre
La foudre a frappé deux personnes dans la commune de Lokossa, dans le département du Mono. Le drame est survenu le 14 mai dernier.
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Société
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Les victimes sont deux jumeaux. Ils ont été mortellement frappés par la foudre lors d’un violent orage.
Selon les premières informations rapportées par la chaîne Central Tv, les deux victimes ont été surprises par les intempéries alors qu’elles se trouvaient à l’extérieur. La violence de la décharge électrique ne leur a laissé aucune chance.
Face à la recrudescence de ces accidents, la protection civile rappelle régulièrement les règles de prudence élémentaires en cas d’orage :
- Éviter de s’abriter sous les arbres isolés ;
- S’éloigner des structures métalliques, des points hauts et des cours d’eau ;
- Rester à l’abri à l’intérieur des habitations en attendant la fin de l’alerte.
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