Bénin: une fidèle de « Azaël Awouignan » accuse 03 policiers de viol collectif

Fin janvier 2022, un sanglant affrontement a opposé des policiers et fidèles du groupe religieux « Azaël Awouignan » à Monkpa, dans la commune de Savalou. Quelques semaines après les faits, des langues se délient au sein des fidèles. Dans un entretien accordé à Crystal News, une dame identifié sous le pseudo O. K., a raconté sa mésaventure.

Dans un élément audio diffusé par la web radio, dame O. K. a clairement affirmé qu’elle a été victime de viol collectif de la part de trois (03) policiers au petit matin du samedi 29 janvier 2022, le jour de l’affrontement. « Je me suis levée très tôt pour le balayage. A mon réveil, j’ai été piqué par un scorpion. Pour soulager la douleur, j’ai décidé d’aller chercher un produit chez notre pasteur. Mais dès que j’ai pied au dehors, j’ai été interpellées par des policiers, ils étaient près de 8 », a-t-elle déclaré en langue locale Mahi.

Selon les déclaration de la dame, les policiers l’aurait mise de force à terre avec des armes braquées sur elle et en lui intimant l’ordre de se taire. Elle dit avoir été traînée dans la brousse sur quelques mètres. « Je ne savais pas exactement où est ce qu’on se trouvait, parce que le soleil ne s’était pas encore correctement levé. Une fois dans la brousse, trois des policiers ont tenu des rapports sexuels avec moi, à tour de rôle », a affirmé dame O. K.

Sauvée par le crépitement des balles…

Les policiers seraient en plein acte quand des coups de feu furent entendus dans le périmètre. « Ça criait : ils sont nombreux, ils sont nombreux…. Ils m’ont laissé pour rejoindre là où ça tirait. C’est ainsi que j’ai pu me sauver », a-t-elle confié.

Il faut rappeler que dans cette affaire, près de 10 personnes dont 02 policiers ont trouvé la mort. Les responsables et plusieurs fidèles du groupe religieux « Azaël Awouignan » ont été interpellés et déposés en prison. Ils ont poursuivis pour viol sur mineur, terrorisme, assassinat, non dénonciation de crime et recel de criminels.