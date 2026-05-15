Bénin: menace de grève à la SRTB après l’annonce de licenciement de 169 agents

Le climat social se détériore à la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB). Le Syndicat des Travailleurs de l’Audiovisuel Public du Bénin (SYNTRAP-Bénin), par la voix de son secrétaire général Romulus Sedjame, dénonce le projet de licenciement de 169 agents et agite le spectre d’un mouvement de grève.

​Au cœur du grief syndical : le manque de transparence et l’absence de concertation. Si le syndicat ne s’oppose pas au principe des réformes liées à la transformation de la SRTB en société anonyme, il fustige la conduite du plan social. Romulus Sedjame affirme que les représentants des travailleurs ont été mis devant le fait accompli le 8 mai dernier, sans avoir pu consulter les conclusions de l’audit de compétences réalisé par un cabinet externe.

​Le SYNTRAP-Bénin conteste la validité de l’audit, soutenant que certains employés licenciés n’auraient jamais été évalués. Par ailleurs, le syndicat s’inquiète de la capacité opérationnelle de la structure après ces départs massifs. À titre d’exemple, neuf monteurs vidéo sur dix auraient été remerciés, alors que la société doit assurer le fonctionnement de trois chaînes de télévision.

​Vers un bras de fer avec la direction ?

​Le syndicat réclame désormais :

​Une transparence totale sur les critères de sélection des agents licenciés ;

totale sur les critères de sélection des agents licenciés ; ​L’ouverture de négociations réelles sur les conditions de départ ;

​Le respect strict des procédures de licenciement économique prévues par le Code du travail.

​Faute d’un terrain d’entente avec les autorités de la société publique dans les prochains jours, le SYNTRAP-Bénin prévient que les travailleurs pourraient engager des actions de protestation d’envergure, perturbant potentiellement les antennes de l’audiovisuel public.