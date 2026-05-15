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Carnet noir: la communauté universitaire en deuil après le décès du Professeur Norbert Awanou

​Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche au Bénin est en deuil. Nous avons appris avec tristesse le décès du Professeur Norbert Awanou, survenu ce jeudi 14 mai 2026, selon des informations de Les 4 Vérités de sources proches de la famille du disparu.

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Carnet noir: la communauté universitaire en deuil après le décès du Professeur Norbert Awanou
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​Grande figure du monde académique, le Professeur Awanou a marqué de son empreinte l’histoire de l’éducation nationale à travers des fonctions de haute responsabilité.

Il a notamment servi la République en tant que Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB) avant de présider aux destinées de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) en qualité de Recteur.

​Reconnu pour sa rigueur scientifique et son dévouement à la formation de la jeunesse, sa disparition laisse un grand vide au sein de la communauté intellectuelle.

​En ces moments de douleur, nos pensées accompagnent sa famille biologique, ses proches ainsi que l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire.

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