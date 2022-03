Bénin: une boulangerie fermée à Pahou pour avoir réduit le grammage du pain

Les services de contrôle du ministère de l’industrie et du commerce s’activent pour la surveillance du marché pour faire respecter les mesures prises par le gouvernement face à la cherté des prix de certains produits. Dans le cadre de cette mission, la Direction Départementale du commerce de l’Atlantique a fermé une boulangerie à Pahou pour réduction du grammage du pain et manque d’hygiène.

A Pahou, une boulangerie a diminué le grammage de ses pains pour faire face à la cherté de la farine de blé. C’est ce qu’a expliqué le promoteur, mais il n’a pas convaincu l’équipe de la Direction Départementale du commerce de l’Atlantique, qui a mis son local sous scellés. Dans cette boulangerie, la baguette de pain qui devrait peser 160 grammes et vendue à 150 FCFA se situe entre 90 et 135 grammes.

Pour justifier son acte, le promoteur de la boulangerie épinglée évoque la cherté et l’indisponibilité de la farine de blé sur le marché et le coût élevé du gas-oil. « On a acheté la farine à 28 000 FCFA, d’autres vendent à 29 000 FCFA. Le local, on en trouve plus. Le gas-oil est passé de 11 000 FCFA à 19 000 FCFA, ou 20 000 FCFA. Hier, nous avons pris le bidon de gas-oil à 20 000 FCFA”, a-t-il expliqué.

Des pains produits dans des conditions hygiéniques indésirables…

Dans la boulangerie épinglée à Pahou, la Direction Départementale déplore les conditions hygiéniques. Le promoteur est conscient de ce constat fait par l’équipe de contrôle et estime que la responsabilité est partagée entre lui et son employé.

Au micro de Frissons radio, le Chef service des activités commerciales au ministère du commerce (Atlantique) précise qu’il s’agit d’une fermeture temporaire. Le promoteur a été convoqué pour s’expliquer sur les constats faits sur place.