Bénin: un spectacle du chanteur ivoirien Fior 2 Bior suspendu par la police

Pour des raisons sécuritaires et de détention de stupéfiants, l’artiste ivoirien Fior 2 Bior n’a pas pu prester au Festi Chill ce week-end à Parakou. Alors qu’il était en plein spectacle, les éléments de la police républicaine ont fait une descente inopinée qui a débouché sur l’interpellation des organisateurs du spectacle.

Attendu ce wek-end pour un spectacle Festi Chill à Parakou, le chanteur ivoirien Fior 2 Bior a été empêché de prester pour une affaire d’autorisation sécuritaire et détention de stupéfiants. Selon les informations, tout allait bien quand subitement, les spectateurs ont été sommés de rentrer chez eux. De son côté, le rappeur ivoirien et d’autres artistes qui devaient se produire sur scène ont été également empêchés de monter sur scène.

Pour cause, même si les promoteurs avaient préalablement pris les dispositions nécessaires pour l’organisation de cet événement culturel, notamment l’autorisation de la mairie, des dispositions sécuritaires n’ont pas été prises.

En effet, la police républicaine a été renseignée que des individus consommaient allègrement de stupéfiants à l’intérieur de la maison des jeunes de Parakou où devrait se produire Fior 2 Bior. La sécurité étant primordiale pour tout spectacle, la police républicaine a ordonné l’arrêt pur et simple de l’événement. Trois organisateurs du spectacle ont été interpelés et le spectacle a été purement et simplement suspendu.

