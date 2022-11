Bénin: un présumé assassin tué à coups de gourdin à N’dali

Dans la commune de N’dali, précisément dans l’arrondissement de Sirarou, un homme a été victime de vindicte populaire. Il était accusé d’avoir donné la mort à un habitant.

Accusé de meurtre sur un habitant, le sieur Yanman-Yanman, gardien d’une ferme, a été récupéré et tué à coups de gourdin par les populations. Selon les informations rapportées par Fraternité Fm le présumé assassin se serait rendu au domicile de sa victime, le sieur Ganré N’dourô, et l’aurait charcutée et décapitée.

Après cet acte, le gardien n’a ps pu se tirer d’affaire. Selon la même source, il a été intercepté par les riverains en colère. « Il a été frappé et tué à coups de gourdin puis jeté au milieu de la voie », a rapporté la radio Fraternité Fm.

Pour le moment, les motifs des divergences entre les deux hommes ne sont pas connus. Des sources locales rapportent qu’ils sont tous deux gardiens, sur différentes fermes. La police a été saisie de l’affaire pour des besoins d’enquête.