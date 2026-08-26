Bénin: un policier tué par un camion en poursuivant les voleurs de son téléphone

​Un drame s’est produit dans la journée du lundi 24 août 2026 dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le sous-brigadier de police Kibéré Sanni Jules a perdu la vie à Godomey lors d’une altercation survenue à la suite du vol de ses effets personnels.

​Selon les informations policières rapportées par le quotidien Le Potentiel, le fonctionnaire de police regagnait son domicile après sa journée de service lorsqu’il a été pris à partie par deux individus. Les agresseurs lui ont arraché son sac contenant notamment son téléphone portable avant de prendre la fuite.

​N’écoutant que son devoir, le policier s’est immédiatement lancé à la poursuite de ses agresseurs et est parvenu à rattraper et maîtriser l’un des suspects. Au cours de la lutte au sol pour le maintenir, le suspect aurait projeté le sous-brigadier sur la chaussée. C’est à ce moment précis qu’un camion poids lourd arrivant sur la voie l’a violemment percuté.

​Décès sur le coup et traque du second suspect

​La violence du choc n’a laissé aucune chance au sous-brigadier Kibéré Sanni Jules, qui est décédé sur le coup.

​Pendant que le premier suspect impliqué dans l’accrochage a été appréhendé, le second complice, ayant pris la fuite lors de la poursuite, est activement recherché par les services de la Police républicaine. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame et traduire les auteurs devant la justice.