Bénin: un policier tué par un camion en poursuivant les voleurs de son téléphone
Un drame s’est produit dans la journée du lundi 24 août 2026 dans la commune d’Abomey-Calavi.
Le sous-brigadier de police Kibéré Sanni Jules a perdu la vie à Godomey lors d’une altercation survenue à la suite du vol de ses effets personnels.
Selon les informations policières rapportées par le quotidien Le Potentiel, le fonctionnaire de police regagnait son domicile après sa journée de service lorsqu’il a été pris à partie par deux individus. Les agresseurs lui ont arraché son sac contenant notamment son téléphone portable avant de prendre la fuite.
N’écoutant que son devoir, le policier s’est immédiatement lancé à la poursuite de ses agresseurs et est parvenu à rattraper et maîtriser l’un des suspects. Au cours de la lutte au sol pour le maintenir, le suspect aurait projeté le sous-brigadier sur la chaussée. C’est à ce moment précis qu’un camion poids lourd arrivant sur la voie l’a violemment percuté.
Décès sur le coup et traque du second suspect
La violence du choc n’a laissé aucune chance au sous-brigadier Kibéré Sanni Jules, qui est décédé sur le coup.
Pendant que le premier suspect impliqué dans l’accrochage a été appréhendé, le second complice, ayant pris la fuite lors de la poursuite, est activement recherché par les services de la Police républicaine. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame et traduire les auteurs devant la justice.
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