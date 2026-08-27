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Bénin: un nouveau né enveloppé dans son placenta retrouvé dans les herbes à Kindonou

Un nouveau-né a été retrouvé abandonné au milieu des herbes, dans le quartier Kindonou à Cotonou.

Edouard Djogbénou
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Bénin: un nouveau né enveloppé dans son placenta retrouvé dans les herbes à Kindonou
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Selon les informations rapportées par BIP Radio, le nourrisson, encore enveloppé dans son placenta, a été découvert le mardi 25 août 2026 par une dame qui se rendait à l’église.

Alertée par les cris du bébé, cette dernière s’est approchée des lieux avant de donner l’alerte. Le nouveau-né a rapidement été conduit à l’hôpital où il a reçu les premiers soins.

Informée de la situation, la police du 9ᵉ arrondissement de Cotonou a ouvert une enquête afin d’identifier et de retrouver la mère du nourrisson.

Toujours selon BIP Radio, des démarches sont en cours pour que le bébé puisse, dans les prochains jours, être pris en charge par la pouponnière des sœurs religieuses de Sainte-Rita.

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