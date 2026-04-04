Bénin: un étudiant marche de Ouéssè vers la présidence en hommage aux 10 ans de Patrice Talon

Un étudiant béninois a entrepris une marche symbolique de Ouéssè à la Présidence de la République du Bénin à Cotonou, en signe d’hommage à Patrice Talon pour la transformation apportée au pays au cours de ses deux mandats.

Ce long parcours a pour objectif de témoigner de sa gratitude envers l’action du chef de l’État et de saluer les efforts consenti pour le développement national. L’initiative, entreprise à pied par ce citoyen, a suscité l’intérêt des populations tout au long du trajet.

Il a expliqué que son geste est inspiré par les réalisations accomplies sous la présidence de Patrice Talon, notamment dans les domaines de l’infrastructure, de la gouvernance économique et de l’amélioration du cadre institutionnel.

Selon ses déclarations, il a choisi de marcher de Ouéssè vers Cotonou pour faire un témoignage personnel fort, qui dépasse le cadre d’une simple déclaration politique.

Tout au long de son périple, il a rencontré plusieurs citoyens qui l’ont encouragé, certains l’accompagnant par moments, témoignant d’un soutien populaire à son initiative.

Arrivé à Cotonou, le jeune étudiant a prévu de déposer une lettre à la Présidence de la République, destinée à exprimer formellement sa reconnaissance envers les efforts du président Talon en faveur du pays.

Il a également annoncé son intention d’engager un dialogue avec les autorités pour partager ses idées et propositions en matière de développement.

Les autorités locales n’ont fait pour l’heure aucune déclaration officielle à propos de cette marche. Cependant, les réseaux sociaux ont rapidement relayé des images et des messages saluant l’endurance et la détermination du jeune marcheur, qui décrit son initiative comme un « hommage vivant au leadership et au rayonnement du Bénin ».