Benin: un douanier condamné à 12 mois de prison pour fraude, 3 relaxés

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné ce lundi 5 Juin 2023, une affaire de sortie frauduleuse de soja du pays. Les accusés sont 4 agents de la douane et leurs « klébé ». A l’issue du procès, un douanier a été condamné à 12 mois de prison dont 3 mois fermes et les 3 autres relaxés au bénéfice du doute.

Quatre fonctionnaires de la douane étaient dans la matinée de ce lundi 5 Juin devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans une affaire d’abus de fonction. Il est reproché à ces agents de la douane d’avoir fait sortir frauduleusement des camions de soja du pays.

A l’audience du 15 Mai dernier, le procureur a indiqué que selon des éléments téléphoniques, les douaniers ont conclu un accord de 100.000 FCF avec les transporteurs pour faire sortir les camions de soja du pays. Il a demandé à la cour de les reconnaitre coupables d’abus de fonction et de les condamner à 12 mois de prison dont 6 mois fermes.

Mais à l’audience de ce lundi, la cour dans son délibéré a condamné un des quatre douaniers à 12 mois de prison dont 3 mois fermes et au payement d’une amende de 5 millions de francs cfa. Les trois autres douaniers ont été relaxés au bénéfice du doute.

Les trois assistants des douaniers, communément appelés « Klébé » ont été également condamnés à 12 mois de prison dont 6 mois fermes pour complicité d’abus de fonction.