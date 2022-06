Bénin: un directeur d’école accusé de viol sur une élève handicapée

Un directeur d’école interpellé pour viol sur une jeune élève. La victime est une handicapée, vacancière, venue nouvellement dans une localité du Département de l’Alibori.

Un directeur d’école avec l’aide de certains jeunes aurait violé une élève handicapée dans l’Alibori. Le mis en cause est déjà dans les mains de la police et la victime hospitalisée à cause des déchirures enregistrées pendant l’acte.

Selon une source locale, le directeur après avoir abusé de la fille, lui a intimé l’ordre de ne rien dire à personne. Les jeunes garçons qui ont conduit la fille de force dans les griffes du directeur sont en cavale, a rapporté le média local Daabaaru.