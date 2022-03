Bénin: un apprenti soudeur arrêté pour viol sur une fillette de 5 ans

Un apprenti soudeur de 16 ans est en garde à vue pour viol sur mineure. Les faits se sont produits à Djougou dans le Département de la Donga.

Un jeune garçon interpellé pour viol sur une mineure de 5 ans. La victime et le présumé violeur habitent la même concession dans la commune de Djougou. Actuellement en garde à vue, le mis en cause sera présenté au procureur. Compte tenu de l’âge de la victime, le dossier sera probablement transféré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui s’occupe désormais des infractions commises à raison du s3xe.

Avec la loi N°2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin, le viol est sévèrement puni, surtout lors qu’il est commis sur une mineure. Selon l’article 553 nouveau de ladite loi, « le viol sera puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’un handicap ou de l’âge, soit sur une personne se trouvant dans un lien de subordination professionnelle, ou en situation de demande d’un emploi ou d’un service public, ou sur son apprenant par un enseignant ou un formateur, ou, soit sous la menace d’une arme, soit par plusieurs auteurs ou complices ».

Le même article indique que : « lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de treize (13) ans, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».