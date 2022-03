Bénin: un faux policier arrêté pour viol sur une mineure de 16 ans à Houègbo

Informé de la situation, le commissariat a suivi les indications de la victime pour mettre la main sur le sieur F. L., âgé de 20 ans et coiffeur de profession. Le mis en cause a reconnu en partie les faits, mais refuse de dénoncer son complice. Gardé à vue, il sera présenté au procureur de la République ce lundi 21 mars 2022.

Deux jeunes filles identifiées sous les pseudos A. B. et S. C. ont été interceptées par deux jeunes hommes alors qu’elles revenaient du marché. Les deux individus dont le nommé F. L., se sont faits passer pour des agents de la police républicaine pour soutirer de l’argent aux fillettes.

