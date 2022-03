Bénin: un aide-soignant condamné à 20 ans de prison ferme pour avortement suivi de mort

Quarante dossiers sont inscrits au rôle et seront examinés au cours de la session. Sur les 40 dossiers, il y a 3 cas d’infanticide, 5 dossiers d’assassinat, 2 dossiers de parricide, 2 cas de tentatives de meurtre, 1 cas d’affrontement suivi de mort, un cas de sévices et coûts mortels, 13 dossiers de viol et 2 dossiers d’évasion.

