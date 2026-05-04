Liberté de la presse : Édouard Loko réagit au recul du Bénin dans le classement RSF

Face à la chute du Bénin dans le classement 2026 de Reporters sans frontières, le président de la HAAC, Édouard Loko, a réagi. Il relativise ces résultats et affirme que chaque institution doit continuer à accomplir sa mission.

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, Édouard Loko, a réagi dimanche 3 mai 2026 au recul du Bénin dans le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Une sortie faite à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Dans ce classement 2026, le Bénin enregistre une baisse notable, passant de la 92ᵉ place en 2025 à la 113ᵉ position. Une situation qui suscite débats et interrogations dans l’opinion publique. Mais pour Édouard Loko, ces résultats doivent être pris avec recul. « Le classement de Reporters sans frontières. Vous voulez que ça dise quoi dans mon travail ici. Ça ne m’impressionne pas non plus. Chacun doit faire son travail. Reporter sans frontières fait son travail, il faut l’en féliciter. On en a besoin », a-t-il déclaré, selon Banouto.

Le président de la HAAC insiste sur la nécessité pour chaque institution de rester dans son rôle. Selon lui, ce classement ne doit pas détourner l’organe de régulation de ses missions fondamentales. « C’est comme ça. Quand chacun fait son travail, tout marche », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Reporters sans frontières a publié, le 30 avril 2026, son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde. Le Bénin y obtient un score global de 47,39 points, contre 54,60 en 2025, sur un total de 180 pays évalués. L’organisation justifie notamment cette baisse par la détention de journalistes et une réduction de la liberté de ton dans le paysage médiatique.