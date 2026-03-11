Bénin : trois écoles de formation agricole bientôt construites à Bassila, Ouessè et Zè

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement béninois a donné son accord pour la construction de trois écoles professionnelles de formation agricole dans les communes de Bassila, Ouessè et Zè.

L’administration du Chef de l’Etat Patrice Talon, a autorisé la construction de trois écoles professionnelles de formation agricole dans les communes de Bassila, Ouessè et Zè. La décision a été prise ce mercredi 11 mars 2026 en Conseil des ministres.

Selon le compte rendu du Conseil, ce projet s’inscrit dans les réformes engagées pour transformer le système éducatif. L’exécutif entend en effet opérer « le changement de paradigmes du modèle éducatif béninois donnant ainsi la primauté à l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels ».

Dans cette dynamique, un vaste programme a été lancé pour moderniser la formation agricole. Il prévoit « la construction et la réhabilitation de vingt-six (26) établissements de formation agricole dont 12 Lycées et 14 Ecoles professionnelles destinés à former des exploitants agricoles de type nouveau ».

Les trois infrastructures prévues à Bassila, Ouessè et Zè constituent le premier lot du projet. Elles marquent ainsi « le lancement de la phase de réalisation concrète du projet » dans ces différentes communes.

Le Conseil des ministres a par ailleurs marqué son accord pour la contractualisation des travaux ainsi que pour « le contrôle technique et le suivi des chantiers », afin d’assurer la bonne exécution des infrastructures.