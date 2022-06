Bénin : tentative d’escroquerie de la camerounaise Mani Bella par une présumée Beyoncé

La chanteuse camerounaise Mani Bella a dénoncé une tentative d’escroquerie dont elle a été victime de la part d’une présumée artiste chanteuse qui s’appellerait Beyoncé. Les captures d’écrans des discussions de l’intéressé qui est sans aucun doute un cybercriminel ont été partagées sur la page Facebook de l’artiste ce mardi 06 juin 2022.

Après avoir passé un turbulent mois de mai avec les ivoiriens en raison des polémiques sur le véritable père du deuxième enfant de la chanteuse Josey et le blocage du chanteur ivoirien KS Bloom au Cameroun, Mani Bella promet un mois de juin tendu aux béninois.

En effet, ce mardi matin, la chanteuse a annoncé un fait peu ordinaire dont elle a été victime. « CHERS BENINOIS svp… Venez nous expliquer ! C’est un numéro d’où ??? Kiiiééeeee… Il faut arrêter avec ça hein », a publié l’artiste sur sa page Facebook en légende des captures de ses échanges avec la présumée artiste Beyoncé.

« Je suis l’artiste interplanétaire Beyonce Knowles (.. ) J’ai décidé de tirer un numéro au Hazard pour lui offrir 20 millions de dollars US et c’est tombé sur toi« , a écrit la présumée Beyoncé via le réseau social WhatsApp avec un numéro du Bénin. Bien que rien ne prouve qu’il s’agisse réellement d’un des leurs, les béninois se sont dépêchés de commenter la publication pour donner leur avis et rappelé à Mani Bella de quoi sont capable les béninois en manière de sorcellerie et ou du vodoun.

Un mois de juin tendu ?

Prise de panique et dépassée par les commentaires, Mani Bella a fait une autre publication pour inviter les béninois à se détendre. « Mes loves BÉNINOIS je dis hein, un peu un peu vous menacez déjà de finir avec moi dans la sorcellerie! Attendez un peu! VOUS RIEZ MÊME SOUVENT CHEZ VOUS ??? C’est quoi cette anxiété intense presque nationale? », a-t-elle répondu aux menaces.

Comme elle sait si bien le faire, elle prévient les béninois qu’elle pourrait se concentrer sur eux pendant tout ce mois de juin. « Détendez-vous très vite svp… Vous continuez votre nervosité là, je me concentre sur vous pendant 1 mois. Merci. Je vous aime », a-t-elle déclaré.