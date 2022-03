Bénin: avant son évasion, Georges Bada avait sollicité une évacuation sanitaire restée sans suite

En prison depuis le lundi 07 décembre 2020, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada a profité de son hospitalisation au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) pour prendre la clé des champs. Une évasion spectaculaire, qui suscite des interrogations. Dans le flot des informations recoupées, il est apparu que le détenu, très souffrant, avait déjà sollicité quelques mois en arrière, une évacuation sanitaire, qui Jusque-là est visiblement restée sans suite.

Comme une traînée de poudre, la nouvelle a envahi la toile et s’est très vite répandue dans tout le pays. Incroyable, mais vrai, Georges Bada s’est évadé du CNHU où il suivait des soins. L’alerte a été donnée par l’Agence pénitentiaire du Bénin. C’est la plus grosse actualité qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis le vendredi 18 mars. Avec un peu de recul, on en sait désormais un peu plus sur quelques aspects qui entourent cette évasion à la « Prison Break ».

Selon les informations reçues de sources proches de l’ex-maire, son état de santé s’est dégradé ces derniers jours. Il serait donc parti dans un état « très critique ». Selon des sources de BENIN WEB TV, les ennuis de santé de Georges Bada ont pris une allure inquiétante depuis novembre 2021 où divers examens médicaux ont été effectués à son profit. A la suite des différentes observations des médecins traitants, qui auraient insisté sur une évacuation sanitaire, le conseil de l’ancien patron de la cité-dortoir avait sollicité auprès du ministre de la justice, une évacuation sanitaire pour le compte de son client.

Georges Bada s’était engagé à revenir au Bénin dès la fin de ses soins

Dans un courrier en date du 14 décembre 2021, l’avocat du conseiller communal avait sollicité auprès des autorités judiciaires, une évacuation sanitaire dans les brefs délais. Dans la correspondance, il a précisé que son client s’engage à revenir lorsqu’il aura fini de se faire soigner. « Mon client s’engage à revenir au Bénin dès la fin de ses soins », lit-on à la page 3 du courrier.

Pour justifier la demande d’évacuation sanitaire, l’homme de droit a évoqué les conclusions des examens médicaux subis par son client. De ses conclusions dont copie a été transmise en pièces jointes du courrier adressé aux autorités, il est important de retenir que Georges Bada serait attaqué par une hernie discale avec quelques antécédents sanitaires.

Selon le courrier de son avocat, le traitement du mal diagnostiqué ne peut se faire au Bénin, les médecins auraient donc recommandé une évacuation à l’étranger « plus précisément en France pour une intervention chirurgicale ». La demande du conseil de Bada n’a pas jusque -là prospéré. Dans l’entourage de l’ancien homme fort de Calavi, la fuite de Georges Bada est justifiée comme un acte posé par « instinct de survie ».

Pas de nouvelles, plus de 72 heures après son évasion

Activement recherché par les services de la police république, l’ancien maire d’Abomey-Calavi est pour le moment introuvable. Cela fait plus de 72 heures qu’il s’est évadé de son lit d’hospitalisation. Les premières informations ont indiqué qu’il serait déjà dans un pays européen, mais d’autres sources soutiennent que Georges Bada est encore sur le continent africain.

Dans le cadre des enquêtes ouvertes à la suite de l’évasion, sept (07) dont deux (02) policiers ont été déjà interpellés. Ils sont en attente d’être présentés au procureur de la République pour dire leur part de vérité dans cette rocambolesque affaire.

Pour rappel, Georges Bada a été condamné à 6 ans de prison ferme pour abus de fonction dans une affaire domaniale dite de « 39 ha ». Placé sous mandat de dépôt en décembre 2020, l’ancien maire de Calavi a encore un peu plus de 5 ans à passer derrière les barreaux. Élu conseiller communal sur la liste du parti Union Progressiste (UP), Georges Bada est l’un des gros soutiens du régime en place dans la 6e circonscription électorale.