TV5 Monde interdite de diffusion au Burkina Faso

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso a décidé d’interdire la diffusion de la chaîne TV5 Monde, après avoir relevé plusieurs manquements liés au traitement de l’actualité sécuritaire et à la déontologie journalistique.

Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 5 mai 2026, l’interdiction de diffusion des programmes de la chaîne TV5 Monde sur le territoire burkinabè. Selon la décision n°2026-018/CSC, cette mesure fait suite à plusieurs « manquements à la loi, à l’éthique et à la déontologie » dans le traitement de sujets liés à la situation sécuritaire du pays. Le CSC évoque notamment la couverture d’événements liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, ainsi que des attaques survenues le 25 avril 2026 au Mali.

L’institution de régulation estime que ces contenus comportent des « cas de désinformation et d’apologie du terrorisme », relevés dans plusieurs éditions du journal télévisé diffusées entre avril et mai 2026. Le CSC rappelle également que ce n’est pas la première sanction contre la chaîne. Des suspensions temporaires avaient déjà été prononcées en 2024, les 27 avril et 18 juin, pour des faits similaires.

Dans son communiqué, le Conseil invite l’ensemble des médias à faire preuve de « rigueur professionnelle » et à respecter strictement les règles d’éthique et de déontologie dans le traitement de l’information. Par ailleurs, la décision prend effet immédiatement.