Abomey-Calavi: l’UAC ouvre une nouvelle voie d’accès à l’université

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) innove en lançant une session spéciale de l’Examen d’entrée à l’université (ESEU) prévue pour juin 2026. L’annonce a été faite le lundi 4 mai par le vice-recteur chargé des affaires académiques.

Ce dispositif inédit s’adresse aux personnes ne disposant pas du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, mais souhaitant poursuivre des études universitaires. Les inscriptions se dérouleront du 6 au 20 mai 2026, exclusivement en ligne sur la plateforme officielle https://eseu.sigan-uac.bj.

Les candidats devront remplir un formulaire et soumettre les pièces exigées. L’administration universitaire insiste sur la rigueur et la conformité des dossiers, précisant que toute candidature incomplète ou irrégulière sera rejetée.

Le processus de sélection comprendra :

Une épreuve orale, éliminatoire pour certaines filières, prévue le mercredi 10 juin 2026 à partir de 8 h.

Des épreuves écrites, fixées aux vendredi 12 et samedi 13 juin 2026, sur le campus d’Abomey-Calavi.

Cette initiative marque une ouverture importante pour l’inclusion académique, offrant une seconde chance à ceux qui aspirent à intégrer l’enseignement supérieur sans le parcours traditionnel du Baccalauréat.

Les postulants sont invités à consulter régulièrement la plateforme pour suivre les mises à jour et les consignes officielles.