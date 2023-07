Bénin: Sessimè dévoile enfin le s3xe de son enfant

La chanteuse Sessimè a dévoilé le s3xe de son enfant ce dimanche 30 juillet 2023. Une information contraire à celle annoncée par les médias depuis quelques semaines.

Il est vrai que Sessimè a accouché de son premier enfant il y a quelques jours. Mais il ne s’agit pas d’un garçon comme annoncé sur les réseaux sociaux. Sessimè a tenu à faire cette clarification dans une publication sur ses réseaux sociaux ce dimanche.

« J’ai constaté ces derniers mois que vous étiez très impatients de tout savoir et enfin je peux vous annoncer que Dieu m’a fait grâce il y a quelques jours d’une belle princesse, ma couronne de gloire pour toujours. Toute la gloire revient au Créateur qui s’est penché sur son humble servante », a précisé Sessimè.

- Publicité-

A travers ce post, l’interprète du feat « Toi et moi » avec Nikanor informe l’opinion que son enfant est une fille. Dans son message, la chanteuse a exprimé sa reconnaissance envers ses proches qui ont été présents pour l’aider à traverser cette aventure jusqu’au bout de toutes les façons possibles.

Sessimè n’a pas oublié tout le corps médical qui a tout donné professionnalisme et beaucoup de chaleur! « Bienvenue à toi princesse chérie de son papa et de sa maman. Ce même Dieu qui t’a envoyé saura veiller sur toi et prendre soin de toi en tous temps », a-t-elle souhaité.

Sessimè a profité de l’occasion pour prier pour toutes les femmes qui luttent pour concevoir! « Mes chères reines, Dieu ne dort pas! Gardez la foi et il agira en son temps pour vous! Bon dimanche mes lumières précieuses », peut-on lire dans son message.

Articles similaires