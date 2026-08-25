Bénin: Romuald Wadagni adresse ses vœux à la communauté musulmane pour la fête du Maouloud

À l’occasion de la célébration de la naissance du Prophète Muhammad, le président de la République, Romuald Wadagni, s’est adressé ce mardi 25 août 2026 à la communauté musulmane du Bénin.

Dans un message rendu public sur sa page Facebook officielle, le Chef de l’État a formulé des vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité à l’attention de toutes les familles musulmanes du pays.

​Pour cette première célébration du Maouloud sous sa présidence, Romuald Wadagni a mis en avant les principes fondamentaux qui guident cette commémoration spirituelle.

​« En cette journée de célébration de la naissance du Prophète Muhammad “Paix et Salut sur Lui”, que ce moment de foi, de recueillement et de partage nous inspire davantage de paix, de fraternité, de solidarité et de tolérance », a écrit le président de la République.

​Le Chef de l’État a également exhorté ses concitoyens à s’approprier les préceptes de l’islam pour consolider la cohésion nationale : « Que les valeurs de respect, de compassion et de bienveillance qui fondent son enseignement continuent de guider nos comportements et de renforcer nos liens au sein de notre Nation. »

​Une première célébration religieuse sous le nouveau mandat

​Investi à la tête de l’État béninois le 24 mai dernier, Romuald Wadagni marque ainsi sa première fête du Maouloud en tant que président de la République, réaffirmant l’engagement du pouvoir exécutif en faveur du dialogue interreligieux et de l’unité nationale.