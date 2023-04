Bénin – Projet de dragage pilote du Lac Ahémé: José Tonato satisfait de l’évolution des travaux

Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Didier Tonato, s’est rendu dans la zone de dragage de Djondji-Hounclon dans la commune de Ouidah ce vendredi 7 avril 2023, pour évaluer l’avancement du projet de dragage pilote en cours. Une descente qui a permis au Ministre de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux qui arrivent progressivement à leur fin.

C’est une forte délégation du ministère du cadre de vie et de développement durable conduite par le ministre Tonato qui a a atterri à Djondji-Hounclon, précisément dans l’arrondissement de Djegbadji, ce vendredi. José Tonato est allé constater l’évolution des travaux du projet de réhabilitation du lac Ahémé et ses chenaux, lancé en janvier 2022.

Garantir l’efficacité et la durabilité du projet de dragage

L’objectif premier de cette visite était de s’assurer de l’efficacité des travaux de dragage qui touchent bientôt à leur terme. Le Ministre, soucieux de l’intégrité de l’environnement, s’est ainsi livré à une inspection approfondie des zones de refoulement, en quête d’indices témoignant d’une menace quelconque. L’inspection visait également à s’assurer que les zones à problème avaient été traitées de manière adéquate, et que le plan de gestion environnemental et social, issu d’études préliminaires scrupuleuses, était rigoureusement observé.

Didier Tonato a également profité de cette descente pour rencontrer les représentants des populations locales, qui ont été impactées par le projet. Le Ministre a écouté leurs préoccupations et leurs suggestions avant de promettre faire de son mieux pour trouver des solutions face aux difficultés auxquelles les riverains font face depuis le début de ce projet de dragage.

« Nous avons visité les zones de refoulement pour voir si l’environnement est en péril ou pas, si ces zones ont été identifiées, bien traitées et si tout se passe comme prévu dans le plan de gestion environnemental et social du projet conformément aux études préalablement réalisées. Nous avons rencontré les représentants des populations qui sont ici, qui ont été négativement ou positivement impactés par la conduite du projet. Nous sommes dans un échange permanent avec les populations parce que ce que nous faisons ici, c’est d’abord pour améliorer l’écosystème et leur condition de vie parce que ça a un volet économique. Et ensuite permettre que la vie social se développe dans de meilleures conditions« , a-t-il affirmé.

José Tonato satisfait des conditions techniques de mise en œuvre du projet

Au terme de cette visite de terrain, le Ministre s’est montré satisfait des conditions techniques de mise en œuvre du projet, ainsi que du respect de l’environnement dans la conduite des travaux. « Mes impressions sont que le projet s’est mené dans les meilleures conditions techniques, et de respect de l’environnement, je suis très satisfait de la façon dont les choses se sont passées et nous serons encore plus exigeants dans le repli pour qu’en se repliant les impacts soient consolidés, positivement et maintenus« , a-t-il indiqué.

En outre, des préconisations et instructions ont été données par le ministre pour la suite du projet afin de garantir une restitution d’un écosystème positif et respectueux des normes environnementales. Selon l’autorité, certaines infrastructures telles que des passerelles et des débarcadères restent encore à construire, avant le repli total des entreprises en charge du projet en juillet 2023 prochain.

Il convient de souligner que le projet de dragage pilote mené dans la zone de Djondji-Houncloun constitue la première phase d’un ambitieux programme de restauration de l’ensemble du complexe fluvio-lagunaire, couvrant une superficie d’environ 100 km2. Ce projet, dont le montant s’élève à 21 178 559 372 francs CFA, est entièrement financé sur le Budget National et vise à réhabiliter environ 208 hectares, à une profondeur maximale de 6 mètres.

Les retombées directes de ce projet concernent les communes de Bopa, Comé, Grand-Popo, Houéyogbé, Kpomassè et Ouidah. La remise en état des activités de pêche, qui se traduit inévitablement par une amélioration du bien-être économique et social des populations du Lac et du Bénin dans son ensemble, est une perspective des plus prometteuses.

