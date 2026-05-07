Bénin: près de 1500 personnes interpellées en 6 ans dans les réseaux d’escroquerie de type Ponzi

Depuis 2018, les autorités béninoises mènent une traque soutenue contre les réseaux d’escroquerie de masse, dont QNET et plusieurs structures similaires opérant sous couvert d’opportunités d’affaires ou d’emplois rentables.

Ces organisations, en réalité fondées sur le modèle frauduleux de la pyramide de Ponzi, continuent de cibler principalement les jeunes à travers des promesses de gains rapides et importants.

Outre QNET, des enquêtes ont également visé des réseaux tels que Highlife, Chymall, Alpha-Omega-Coins (AOC) et Tiens Destination Succès Communication. Sous une apparence légale et séduisante, ces structures incitent leurs victimes à recruter de nouveaux membres et à investir des sommes considérables, sans reposer sur aucune activité économique réelle.

Bien que ces pratiques soient formellement interdites au Bénin, les réseaux persistent en changeant régulièrement de nom et de stratégie pour contourner la vigilance des autorités. Entre 2018 et avril 2026, la Brigade économique et financière (BEF) a mené ou coordonné près de 70 opérations de police, aboutissant à 1 386 interpellations, dont 412 présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Le caractère transfrontalier de ces réseaux a nécessité une coopération policière avec plusieurs pays de la sous-région, notamment le Togo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ces actions conjointes ont permis de démanteler des cellules impliquant des Béninois, parfois comme organisateurs, parfois comme victimes. En avril 2022, 143 jeunes Camerounais ont également été libérés de ces réseaux, illustrant la dimension humaine et sociale de cette lutte.

Face à la persistance du phénomène, la Police républicaine appelle la population à la vigilance, notamment face aux promesses d’emplois bien rémunérés à l’étranger ou d’activités commerciales aux gains rapides.

Au-delà des chiffres, cette mobilisation vise à protéger la jeunesse béninoise contre les illusions de l’argent facile et les conséquences graves de ces escroqueries, qui continuent de proliférer malgré les efforts constants des autorités.