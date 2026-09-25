Bénin : PIGIER recrute des enseignants permanents d’anglais, candidatures jusqu’au 30 septembre

PIGIER-BÉNIN a lancé un recrutement d’enseignants permanents d’anglais pour renforcer son Département de langues. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mercredi 30 septembre 2026 et doivent être transmises par courriel à pigier.cotonou@pigierbenin.com .

Les personnes retenues auront pour mission de concevoir et d’animer des cours ainsi que des travaux pratiques en anglais, en s’appuyant sur les nouvelles approches d’enseignement de la langue anglaise comme deuxième langue. Elles devront également contribuer de façon permanente aux tâches administratives du Département de langues.

Les profils recherchés

PIGIER-BÉNIN demande aux candidats d’être titulaires d’une maîtrise, soit un niveau Bac+4, ou d’un master Bac+5 en anglais. Une bonne maîtrise des différentes compétences de la langue anglaise ainsi qu’une expression courante en anglais sont exigées.

Les postulants doivent également justifier d’au moins trois années d’expérience dans l’enseignement de l’anglais comme deuxième langue. L’établissement recherche des profils capables d’apprendre et d’appliquer de nouvelles méthodes d’enseignement de l’anglais comme langue étrangère.

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Une bonne maîtrise de l’outil informatique est aussi demandée, notamment Word, Excel, PowerPoint, le publipostage et internet. Les candidats doivent être motivés, immédiatement disponibles et être âgés de 40 ans au plus au 31 décembre 2026.

Les pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation précisant l’adresse et les contacts du postulant, un curriculum vitae détaillé, une photocopie légalisée du diplôme le plus élevé, une copie de l’acte de naissance ainsi que les preuves de l’expérience professionnelle.

Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le mercredi 30 septembre 2026 à l’adresse pigier.cotonou@pigierbenin.com.