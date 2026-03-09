Bénin – Parti Les Démocrates: la réunion de crise reprend mercredi

Les responsables du parti Les Démocrates se retrouveront mercredi prochain pour une nouvelle réunion consacrée à la situation interne de la formation politique. Cette rencontre doit permettre de poursuivre les discussions engagées après l’annonce de la démission de l’ancien président Thomas Boni Yayi.

Le parti Les Démocrates maintient la série de concertations ouvertes ces derniers jours autour de son avenir. Une nouvelle réunion est annoncée pour mercredi prochain afin de poursuivre les échanges entre les principaux responsables de la formation politique.

Au cours de cette rencontre, les participants examineront notamment le rapport de la délégation dépêchée à Parakou pour rencontrer l’ancien chef de l’État Thomas Boni Yayi. Cette mission avait pour objectif de discuter avec lui de sa décision de démissionner de la présidence du parti.

