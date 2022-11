Bénin: « Nous avons pris le taureau par les cornes », la police annonce le ménage sur TikTok

L’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) ne veut pas laisser perdurer le « désordre » qui a droit de cité au sein des tiktokeurs béninois. Cette unité de la police républicaine a donné le ton de la répression en interpellant ces derniers jours quelques tiktokeurs sur qui pèsent des faits répréhensibles.

« Nous sommes en train de faire la répression. Le phénomène prend de l’ampleur », a confié le premier responsable de l’OCRC, contacté par BENIN WEB TV. Les tiktokeurs béninois qui réduisent cette plateforme numérique à des insultes, la dépravation de mesures et les scandales sexu3els ont donc du souci à se faire. Ils tombent dans les travers du Code du numérique et l’OCRC va désormais prendre ses responsabilités.

L’OCRC a décidé de prendre à bras le corps la situation suite à de nombreuses plaintes enregistrées. « Il y a des plaintes. Il y a beaucoup de plaintes. Comme ça fait partie de nos prérogatives, nous avons pris le taureau par les cornes », a dit l’officier de police.

En septembre 2022, trois tiktokeurs béninois, bien connus dans des manœuvres d’insultes et d’attaques individuelles, avaient été interpellés et gardés à vue avant d’être recrachés. Mais visiblement, la leçon n’a pas été assez claire pour certains. C’est le cas du sieur Eustache et de la nommée Mama Dilara interpellésd mardi dernier et ce vendredi 04 novembre.

La double facette

Au Bénin, l’usage de l’application a une double facette. Il y a ceux qui ont fait de cet espace un lieu de règlement de compte, d’insulte et de toutes sortes de dérives. Mais il y a une autre catégorie d’utilisateurs qui sont dans la création de contenus instructifs. Dans ce camp, on y retrouve des danseurs, des humoristes, comédiens, des coachs, motivateurs et autres.