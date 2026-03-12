Bénin : l’UPR fixe les règles de composition des cabinets des maires

Le parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) a publié une directive fixant les règles de constitution des cabinets dans les communes où il détient la majorité. Le document précise les conditions de nomination des collaborateurs des maires et introduit une procédure interne de validation au sein du parti.

La Haute Direction Politique de l’Union Progressiste le Renouveau a émis une nouvelle directive destinée aux maires des communes où le parti dispose de la majorité. Le document, signé le 11 mars 2026 à Cotonou par le secrétaire général Gérard Gbénonchi, fixe les modalités de constitution des cabinets municipaux.

Dans le texte, le parti explique que cette initiative s’inscrit « dans le cadre du renforcement de la cohérence de l’action politique et administrative du Parti au niveau communal ».

Selon la directive, les maires concernés doivent veiller à nommer des collaborateurs répondant aux exigences prévues par la réglementation en vigueur. Le document précise notamment que les personnes proposées doivent disposer des compétences nécessaires mais aussi d’un engagement politique avéré.

Ainsi, la directive indique que les personnalités choisies doivent « justifier d’une appartenance et d’un engagement militant avérés au sein de l’Union Progressiste le Renouveau ».

Une procédure interne avant les nominations

Le texte prévoit également une procédure de consultation interne au parti avant toute nomination dans les cabinets municipaux. Les propositions faites par les maires doivent être soumises pour avis au bureau de la section du parti, élargi aux élus et anciens élus de la commune.

En cas d’absence d’objection formelle, le maire peut procéder à la nomination par arrêté municipal. Dans le cas contraire, les contestations doivent être formulées par écrit et transmises à la Haute Direction Politique, chargée de trancher.

Le document précise que « la Haute Direction Politique du Parti procède, le cas échéant, à l’arbitrage sans délai ».

La directive introduit toutefois une exception. Elle indique clairement que « la désignation du Secrétaire particulier du Maire ne peut faire l’objet d’aucune objection », laissant ainsi au maire une liberté totale pour ce poste.

Enfin, le parti invite les responsables communaux à tenir compte des équilibres sociopolitiques locaux dans la composition de leurs équipes. La directive insiste également sur la promotion de la participation des femmes dans les cabinets municipaux.

Selon le document, les propositions doivent notamment prendre en compte « la promotion de la représentativité féminine, conformément aux engagements et aux orientations politiques du Parti ».