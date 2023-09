Bénin: l’OIM organise un exercice de simulation de gestion de crise à Natitingou

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a organisé un exercice de simulation de crise en salle (Tablex) à Natitingou, au Bénin le jeudi 14 septembre 2023. Cet exercice vise à préparer les autorités administratives et de gouvernance locale à faire face à des situations d’urgence. Durant cette simulation, les participants ont pu mettre en pratique leurs compétences et coordonner leurs efforts pour gérer efficacement une crise.

Dans le cadre de son projet « Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières », l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin a initié l’exercice de simulation de crise en salle (Tablex) à l’endroit des autorités administratives et de gouvernance locale des départements du Borgou, de l’Alibori, du Plateau, des Collines et de l’Atacora.

Le lancement officiel a été fait par le préfet du département de l’Atacora, dame Déré Chabi Nah. Dans son allocution, le préfet a remercié l’OIM pour son assistance dans cet exercice qui donne les rudiments nécessaires aux premiers acteurs de gestions de crise au niveau des communes, et des départements de l’Atacora.

« Au niveau du département de l’Atacora, j’invite tous les maires à élaborer leur plan de contingence. C’est ce plan qui va réellement leur permettre de faire face lorsqu’il y a des crises et des situations d’urgence dans leur commune », a-t-elle déclaré. Le préfet Déré Chabi Nah a également fait des recommandations à l’endroit des autorités administratives. « Que chaque maire retourne dans sa commune avec plus de capacité sur les meilleures réflexes. Et ces mêmes capacités doivent être développées par chaque acteur au niveau local, au niveau arrondissement, pour que tous ensemble, dès qu’il y a une situation, la réponse soit apportée avec plus d’efficacité », a-t-elle souhaité.

Répondre aux crises humanitaires

En effet, le Tablex est une activité de préparation et de gestion des crises de toutes sortes. Il consiste à proposer aux participants un scénario fictif à simuler. L’objectif principal de l’OIM est de préparer les autorités administratives et de gouvernance des zones d’intervention du programme à répondre aux crises humanitaires frontalières.

Pour Dr Alomasso Alphonse, représentant de l’OIM et Chef de l’Antenne Nord de l’ANPC, la préparation est d’une importance capitale lorsqu’on veut aborder une question de crise. « Abraham Lincoln disait, si j’ai six heures pour abattre un arbre, je prendrai les 4 premières heures pour me préparer », a-t-il rappelé avant de remercier l’OIM. « Cet exercice a été fait à grandeur nature et à table à Parakou. Et c’est le moment de vivre l’expérience des autres et de renforcer la capacité des acteurs du département de l’Atacora et de la Donga pour se préparer », a expliqué Dr Alomasso Alphonse.

Une initiative saluée par le maire de Nikki, Lafio Joseph Gounou Roland. L’autorité communale n’a ménagé aucun effort pour exprimer sa satisfaction. « Je suis très satisfait, très heureux, la simulation permet à tous les participants d’avoir des aptitudes », a-t-il indiqué. Il est revenu sur les leçons à tirer de cet exercice de simulation.

« Qu’est-ce qu’il faut faire en cas de crise ? Vous avez vu ici que le délégué a appelé le maire. Les gens n’étaient pas d’accord. Mais en cas de crise, c’est la panique totale. Alors, quand on est préparé à la gestion de crise, on a ces prérequis qui nous permettent de savoir ce qu’il faut faire, et cette simulation, elle doit être montrée à beaucoup de responsables de communautés », fait-il remarquer.

Il soutient que ce projet de l’OIM n’est pas du barvadage. « Ce n’est pas du barvadage, ça permet à chacun de se repositionner et de savoir ce qui pourrait l’attendre en cas de crise, comment se comporter, et ça, c’est ce que nous demandons. Ce sont des actions concrètes que nous voulons sur le terrain. Impliquer le maire dans ces activités, je crois que l’OIM est en train d’avoir de très bons résultats au Bénin », a-t-il précisé.

Quant au Directeur départemental de la police républicaine du Borgou, Hippolyte Hangnoun, il a rappelé que les crises ne préviennent pas et pour les gérer, il faudrait que les différents acteurs puissent savoir le rôle qu’ils doivent jouer.

« La police a plusieurs rôles à jouer dans la gestion de crise. L’importance de l’exercice de simulation de gestion de crise est de préparer les différents acteurs à pouvoir intervenir convenablement au profit des victimes de la crise », a-t-il confié.

A propos de l’exercice de simulation

Il est à noter que l’exercice de simulation de gestion de crise est une initiative de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin, avec l’appui financier du Département d’État américain. Les participants, organisés par département, produisent un plan de gestion de crise en réponse au scénario proposé. Une restitution en plénière permettra de mettre en évidence les forces et les faiblesses du plan de gestion de crise et d’en tirer des leçons pour faire face à d’éventuelles crises réelles.

Le programme « Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières », financé par le Département d’État américain et mis en œuvre par l’OIM, vise à promouvoir les bonnes pratiques d’engagement communautaire dans la gestion des frontières en renforçant les relations de confiance entre les autorités administratives et sécuritaires et les communautés.

Ce programme prévoit toujours la réalisation de plusieurs autres exercices de simulation de crise en salle (Tablex) au profit des autorités administratives et de gouvernance ainsi que des communautés de la zone d’intervention du projet afin de renforcer les capacités des communautés à répondre aux situations de crise.