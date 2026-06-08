Kemi Seba: le tribunal de Prétoria reporte sa décision sur sa demande de liberté sous caution

La justice sud-africaine a renvoyé au 18 juin prochain sa décision relative à la demande de mise en liberté sous caution de l’activiste Kemi Seba.

Selon les informations issues de l’audience de ce lundi 8 juin 2026, le tribunal a estimé nécessaire de se donner un délai supplémentaire avant de statuer sur cette requête. L’activiste demeure donc en détention provisoire dans l’attente de cette décision.

Par ailleurs, une audience distincte est programmée pour le 14 juillet. Elle portera spécifiquement sur l’examen de la demande d’extradition de Kemi Seba vers le Bénin, formulée par les autorités béninoises. Cette étape judiciaire sera déterminante pour la suite de la procédure, puisqu’elle devra établir si les conditions légales d’une extradition sont réunies au regard du droit sud-africain et des conventions internationales en vigueur.

L’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellé en Afrique du Sud pour violation de la loi contre l’immigration clandestine. A la suite de cette arrestation, les autorités béninoises ont formalisé deux mandats d’arrêt contre le président de l’ONG Urgences panafricanistes. Les prochaines audiences seront déterminantes pour la suite de la procédure.