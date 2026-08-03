1er août : parfaite communion entre le préfet Laurent Zomaï et les dignitaires d’Abomey

La célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin à Abomey a été marquée par une forte communion entre le préfet du Zou, Laurent Zomaï, et les têtes couronnées de la cité historique. Autour des cérémonies officielles, des manifestations culturelles et du défilé militaire, autorités administratives et gardiens de la tradition ont affiché leur attachement commun à la mémoire nationale et à l’unité du pays.

À Abomey, la célébration du 1er août 2026 a pris une dimension particulière. Dans cette ville profondément liée à l’histoire du Bénin, les cérémonies ont réuni, dans une même ferveur patriotique, le préfet du Zou, Laurent Zomaï, les élus locaux, les Forces de défense et de sécurité, les têtes couronnées et les populations. Cette mobilisation conjointe a donné aux festivités l’image d’une coopération étroite entre l’administration territoriale et les autorités traditionnelles. À travers leur présence aux différentes séquences, les têtes couronnées ont accompagné le préfet dans la célébration de la souveraineté nationale, tout en rappelant la place de la mémoire historique et des traditions dans la construction de l’unité républicaine.

Pendant deux jours, Abomey a vécu au rythme de la Foire de l’Indépendance, de la retraite aux flambeaux, de la Nuit de l’Indépendance, du dépôt de gerbes et du défilé militaire et paramilitaire. Les cérémonies officielles ont débuté au Monument aux Morts. Le préfet du Zou, Laurent Zomaï, a procédé au dépôt de gerbes en hommage aux personnes ayant contribué à l’indépendance du Bénin et à la défense de la Nation. Les autorités administratives, communales, militaires et traditionnelles ont pris part à cette séquence consacrée au devoir de mémoire.

Les manifestations se sont poursuivies sur la place Goho avec le défilé militaire et paramilitaire. Les différentes unités des Forces de défense et de sécurité ont défilé devant les autorités et les populations fortement mobilisées pour l’occasion.

La cérémonie a été marquée par les passages successifs des corps militaires et paramilitaires, dans le respect du protocole prévu pour la célébration de la fête nationale. Les festivités se sont achevées au stade omnisports de Goho par un match de gala opposant le personnel de la préfecture du Zou à celui des mairies du département.

Disputée dans une ambiance conviviale, la rencontre sportive a permis de réunir les agents des administrations territoriales autour d’un moment de détente, après les différentes cérémonies officielles et populaires organisées dans la ville.