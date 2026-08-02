Bénin: 369 détenus bénéficient de la grâce présidentielle

À l’occasion de la célébration du soixante-sixième anniversaire de l’accession du Bénin à l’indépendance, le président de la République, Romuald Wadagni, a décidé d’exercer le droit de grâce que lui confère la Constitution en accordant sa clémence à trois cent soixante-neuf personnes condamnées.

Cette mesure, qui constitue le premier acte du genre depuis son entrée en fonction, bénéficie à des profils divers de détenus. Les opérations de mise en liberté, entamées le samedi 1ᵉʳ août 2026, se poursuivent progressivement au rythme de l’accomplissement des formalités administratives et judiciaires requises.

​Dans son communiqué, le Ministère de la Justice et de la Législation rappelle que cette prérogative constitutionnelle et souveraine ne remet aucunement en cause les décisions de justice antérieures ni le fonctionnement des institutions judiciaires.

La grâce présidentielle se limite à alléger l’exécution de la peine sans en effacer la condamnation légale. En inscrivant cette décision dans le cadre de la fête nationale, le chef de l’État réaffirme qu’un État fort sait allier discernement, humanité et clémence, rappelant ainsi que la justice et la miséricorde contribuent de concert au renforcement de la cohésion nationale.