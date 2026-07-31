1er août 2026: «nous devons tirer les leçons de notre parcours pour construire un avenir meilleur», Kamel Ouassagari

À la veille de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, Kamel Ouassagari a livré une réflexion sur le chemin parcouru depuis 1960. Sans occulter les difficultés rencontrées, le membre du parti Les Démocrates estime que le pays doit s’appuyer sur son expérience pour poursuivre son développement et s’adapter aux défis de son époque.

À l’heure où le Bénin célèbre les 66 ans de son accession à la souveraineté internationale, le bilan du parcours national continue d’alimenter les débats. Membre du parti Les Démocrates, Kamel Ouassagari a également analysé le chemin parcouru. En marge de la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, consacrée aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), achevée ce vendredi 31 juillet 2026 à Cotonou, l’ancien député a appelé à porter un regard équilibré sur l’évolution du pays.

Pour lui, il est hasardeux de comparer le Bénin à des États beaucoup plus anciens. « Si je prends l’exemple des États-Unis d’Amérique, c’est un pays qui existe depuis plus de 250 ans. Nous, nous n’avons que 66 ans d’indépendance », a-t-il rappelé au micro de BENIN WEB TV, invitant à replacer le développement national dans son contexte historique. Selon lui, l’évolution d’une nation est comparable à un long parcours, fait à la fois de réussites et d’épreuves: « Le développement et l’évolution d’un pays ressemblent à un chemin que l’on parcourt. Il y a des obstacles, des bosses, des routes goudronnées, des pistes en terre rouge. Autrement dit, il y a des difficultés, mais aussi des moments de bonheur. »

Une lecture nuancée qui conduit l’ex-député à plaider pour une amélioration continue des politiques publiques et de la gouvernance. À ses yeux, les acquis ne doivent jamais conduire à l’immobilisme: « Il y a des situations satisfaisantes, mais il existe également des difficultés, des aspects que nous devons améliorer. Et même lorsque les choses vont bien, il faut continuer à progresser, car nous tendons toujours vers la perfection. »

Tirer les leçons de l’expérience

Revenant sur les six décennies d’indépendance, Kamel Ouassagari estime que les expériences accumulées, qu’elles soient positives ou négatives, constituent un socle indispensable pour préparer l’avenir. « Ces 66 années ont connu des moments difficiles, mais aussi de belles avancées. Je pense que nous devons tirer les leçons de l’expérience acquise au cours de ces années, ainsi que des difficultés que nous avons traversées, afin de construire un avenir meilleur », a-t-il déclaré.

Face aux mutations économiques, sociales et technologiques, il juge également indispensable de revoir les méthodes de développement. Selon lui, « nous ne pouvons plus utiliser les mêmes paradigmes que par le passé », soulignant que les réalités actuelles imposent de nouvelles approches pour répondre aux attentes des populations.