Abomey-Calavi: poursuivie pour la disparition d’un véhicule de location, une femme devant le tribunal

​Le tribunal d’Abomey-Calavi s’est saisi, ce mercredi 29 juillet 2026, d’une affaire d’abus de confiance et de disparition de bien portant sur un véhicule pris en location. À l’issue de cette première comparution en présence de la plaignante, le dossier a été renvoyé au 7 octobre 2026 pour la suite des débats

​Selon la déposition de la victime à la barre rapportée par Bip Radio, la prévenue avait conclu un contrat de location pour son automobile avant de rompre tout contact et de disparaître avec le bien.

L’accusée est restée introuvable pendant plus de douze mois avant que les recherches ne permettent finalement son interpellation.

​Évaluant le montant des loyers impayés à douze millions de francs CFA, la propriétaire du véhicule a fait part du préjudice financier et matériel subi. Elle réclame à la prévenue la somme de 20 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Les débats reprendront lors de l’audience fixée au 7 octobre prochain.