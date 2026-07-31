Parakou: une buvette ravagée par un incendie à l’entrée du marché Titirou

Un violent incendie a dévasté une buvette située à l’entrée du marché Titirou, à Parakou, dans l’après-midi du mercredi 29 juillet 2026.

Bien qu’aucune perte en vie humaine ne soit à déplorer, le sinistre suscite de vives inquiétudes et des interrogations parmi les riverains. Sur les lieux du drame, le constat est lourd. L’ensemble des équipements, meuble et ustensiles a été entièrement consumé par la violence des flammes.

La structure elle-même n’a pas résisté : les tôles se sont effondrées et les murs ont cédé sous la chaleur intense. Seuls subsistent quelques vestiges, notamment un compteur électrique et des câbles usés suspendus à un pan de mur épargné.

​Intervention des secours et origine indéterminée

​Pris de court par la rapidité de la propagation du feu, les témoins présents sur place ont exprimé leur stupéfaction. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour circonscrire l’incendie, mais la majorité des dégâts était déjà consommée à leur arrivée.

​À ce stade, l’origine exacte des flammes reste inconnue et fait l’objet de spéculations au sein de la population locale. Cet évènement remet en lumière l’importance d’adapter les normes de sécurité et de renforcer la prévention contre les risques d’incendie dans les zones marchandes de Parakou.