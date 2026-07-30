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Dissolution de la CENA: l’expert-comptable Christian Migan désigné pour conduire la liquidation

La suppression de la Commission électorale nationale autonome (CENA), formalisée par la loi du 14 juillet 2026, entre dans sa phase opérationnelle.

Edouard Djogbénou
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Dissolution de la CENA: l’expert-comptable Christian Migan désigné pour conduire la liquidation
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À travers un décret pris le 22 juillet 2026, le président Romuald Wadagni a officiellement encadré la clôture des comptes et la gestion du patrimoine de l’institution dissoute.

​Pour mener à bien cette transition, l’expert-comptable Christian Migan a été nommé coordonnateur de la phase de liquidation. Placé sous la tutelle du ministre de la Justice et du ministre des Finances, le responsable aura pour charge de réaliser un inventaire exhaustif des biens matériels et immobiliers de l’organisme.

​Sa mission comprend également l’apurement des dettes, le bilan des contrats administratifs et commerciaux en cours, ainsi que la gestion du volet social relatif au sort des employés de la structure.

​Fin officielle des mandats des anciens membres

​La nomination du coordonnateur marque formellement la fin des fonctions des anciens membres de la CENA. Le processus engagé vise à clôturer définitivement les opérations financières et logistiques de l’ancienne instance électorale dans le respect du cadre juridique fixé par le chef de l’État.

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