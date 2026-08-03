Bénin: la Police interpelle un suspect après le vol d’une moto à Houègbo

La Police républicaine a promptement réagi à un cas de vol d’engin survenu dans la commune de Toffo.

Alertés vers 5 heures du matin par un pâtissier résidant à Houègbo au sujet du vol de sa motocyclette de marque Haojue 115, les agents du commissariat local ont immédiatement déployé un important dispositif de recherche sur le terrain.

​Grâce au bouclage stratégique de plusieurs secteurs et au lancement d’une battue ciblée dans le quartier Koudjinako, arrondissement de Colli, l’opération a rapidement porté ses fruits le samedi 1ᵉʳ août 2026.

Les forces de l’ordre ont appréhendé un individu soupçonné d’avoir pris part au vol. Conduit au commissariat de Houègbo, le suspect, originaire de Sékou, est passé aux aveux lors de son interrogatoire en reconnaissant son implication directe dans le délit.

​Traque d’un complice présumé

​Au cours de son audition, le mis en cause a également révélé l’identité d’un second individu impliqué dans le vol. Déjà connu des services de police, ce complice présumé fait désormais l’objet de recherches actives par les forces de l’ordre afin d’être interpellé et d’éclaircir la responsabilité exacte de chacun dans cette affaire.