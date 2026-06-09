Drame à Nikki: un jeune épileptique se noie dans la rivière Ninninkou

​Une tragédie a secoué le village de Kali, situé dans l’arrondissement central de la commune de Nikki. Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a perdu la vie par noyade dans les eaux de la rivière Ninninkou.

Selon les précisions fournies par la station de radio locale SU TII DERA, la victime ne résidait pas de façon permanente dans la localité mais y séjournait spécifiquement pour suivre des soins de santé. Souffrant d’épilepsie depuis plusieurs années, il avait été confié par ses proches à un guérisseur traditionnel de la zone dans l’espoir de trouver un soulagement à sa maladie.

​Les faits se sont déroulés alors que le jeune homme s’était rendu seul au bord de la rivière Ninninkou pour faire sa lessive. C’est au cours de cette activité ménagère qu’il aurait été subitement surpris par une violente crise d’épilepsie.

En raison des convulsions et de la perte de contrôle de soi caractéristiques de cette affection, le malheureux a perdu l’équilibre avant de basculer directement dans le cours d’eau, où il s’est rapidement noyé sans pouvoir appeler à l’aide.

​Alertés par la disparition prolongée du jeune homme, les habitants du village se sont immédiatement mobilisés pour engager des recherches le long de la rive, ce qui a permis de repêcher son corps inanimé. Un médecin dépêché sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage a procédé à un examen minutieux de la dépouille.

N’ayant relevé aucune trace de violence physique ni d’indice suspect suggérant l’implication d’un tiers, le professionnel de santé a formellement conclu à une noyade accidentelle consécutive à sa crise médicale.

Une enquête policière a tout de même été ouverte par les autorités judiciaires pour clarifier les zones d’ombre de ce drame, conduisant à l’audition formelle du chef de village et du guérisseur traditionnel qui assurait l’hébergement et la prise en charge de la victime.