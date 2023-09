Bénin: l’OIM et l’ANPC organisent un exercice de simulation de gestion de crise en salle

- Publicité-

Ce mardi 19 septembre 2023, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin et l’Agence nationale de Protection Civile (ANPC) ont organisé, au niveau national, un exercice de simulation de gestion de crise en salle (TABLEX). L’objectif est de préparer les autorités administratives et de sécurité des zones d’intervention du programme « Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières » à répondre aux crises humanitaires frontalières.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières », l’OIM et l’ANPC ont dirigé, au niveau national, les travaux de l’exercice de simulation de gestion de crise en salle (TABLEX) ce mardi à Cotonou. Il s’agit d’une activité de préparation de gestion des crises de toutes sortes qui consiste à concevoir et proposer aux participants venus des départements du Borgou, de l’Alibori, du Plateau, des Collines et de l’Atacora, un scénario fictif de crise à simuler.

Les travaux ont été officlemment lancés par le commissaire principal de police Yannick Lègba, représentant l’agence Béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGeEF). Pour lui, le projet « Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières », tel que intitulé est bien en ancrage avec la politique nationale de développement des espaces frontaliers qui permet de renforcer la défense et la sécurisation des espaces frontaliers.

Une bonne préparation, socle d’une réponse future

« L’exercice auquel nous sommes invités ici nous permet de nous exercer pour nous préparer à d’éventuelles situations auxquelles il faut répondre efficacement. Nul ne sera de trop, c’est pour cela que je voulais inviter les maires à prendre à bras le corps cet exercice, les préfets », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le commissaire principal de police Yannick Lègba a également invité les participants à faire preuve d’applicabilité et d’assiduité afin que l’objectif, qui est de préparer les autorités administratives et de sécurité, soit atteint.

Patrice Affo, représentant de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) au Bénin, est revenu sur les objectifs du projet. Pour lui, il sera difficile, voire impossible, de parler de réponse aux crises et aux catastrophes sans parler de préparation. « Au niveau de l’OIM, nous croyons qu’une bonne préparation est le socle d’une réponse future adéquate et efficace aux crises et aux catastrophes qui peuvent se présenter », a-t-il expliqué.

Le représentant de l’Agence nationale de Protection Civile, Toussaint Adjehoussou, s’est réjoui de l’organisation de cet exercice de simulation de gestion de crise en salle (TABLEX). Il a déclaré que cet exercice « vient à point nommé en ce moment précis où le Bénin est en train de vivre le pire moment en ce qui concerne l’inondation dans nos différents bassins ».

Les assurances des autorités à divers niveaux

Après avoir rassuré les participants que l’ANPC est en train d’échanger avec les différents maires pour pouvoir jouer sa partition au niveau national, Toussaint Adjehoussou a exprimé ses remerciements à l’endroit de l’OIM pour cet atelier qui leur permettra de s’exercer à pouvoir faire face à des situations de crise.

Présente à cet atelier, le Préfet du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, a salué l’initiative de l’OIM. « Au regard de ce que nous observons, la porosité des frontières, l’obligation pour nous de nous adapter aux changements climatiques, (…) c’est une situation qui nous interpelle tous. C’est pourquoi je tiens à vous remercier pour votre participation », a-t-elle souligné sans faire dans la dentelle.

Le président de l’Association béninoise des communes frontalières et maire de Pobè, Simon Adébayo Dinan, a évoqué l’importance de l’exercice de simulation de gestion de crise en salle. La première autorité de la ville de Pobè a rappelé des situations d’urgence qui ont souvent lieu aux frontières.

« Il est donc important qu’au niveau de toutes les communes frontalières de notre pays, nous puissions avoir un plan de contingence qui prend en compte tous ces aspects. On ne les souhaite pas, mais quand cela arrive, nous devons être prêts à jouer les premiers rôles, avant d’informer l’ANPC, le ministère de l’intérieur et tous les autres qui viendront au secours », a-t-il clarifié.

C’est pourquoi, il a rassuré de sa entière disponibilité en tant que maire des communes frontalières d’accompagner toute initiative qui permettrait aux populations de se sentir à l’aise, de réaliser des infrastructures dans les espaces frontaliers, toute initiative qui permettrait aux populations frontalières de se sentir réellement au Bénin et de ne même pas avoir envie d’aller de l’autre côté. « C’est l’objectif que nous poursuivons et nous voudrions compter sur tous les acteurs », a-t-il imploré.

Sur la restitution de l’exercice de simulation

L’exercice de simulation de gestion de crise en salle (TABLEX) qui s’inscrit dans le cadre du programme « Engagement de communautés dans la gouvernance des frontières » est financé par le département d’État américain et mis en œuvre par l’OIM. Ledit programme vise à promouvoir les bonnes pratiques d’engagement communautaire dans la gestion des frontières par le renforcement des relations de confiance entre les autorités administratives et sécuritaires et les communautés.

Après l’étape des travaux, un atelier bilan est prévu pour le mercredi 20 septembre 2023 afin de dresser le bilan du rapport final de restitution de l’exercice de simulation de gestion de crise en salle (TABLEX).