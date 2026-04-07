Bénin : les résultats du recrutement des agents recenseurs de Cotonou disponibles

La mairie de Cotonou a annoncé la publication des résultats du recrutement des agents occasionnels recenseurs. Les candidats peuvent consulter la liste affichée à l’hôtel de ville ou en ligne.

La mairie de Cotonou a rendu publics les résultats du recrutement des agents occasionnels recenseurs. L’annonce a été faite à travers un communiqué signé du Secrétaire exécutif, en date du 07 avril 2026. Selon le document, ce recrutement s’inscrit dans le cadre de l’opération de recensement des matières taxables non fiscales dans la commune.

À cet effet, le cadre administratif de la mairie a précisé que la liste des candidats retenus est accessible sous certaines conditions. « Ainsi, sous réserve de vérification, la liste des candidats définitivement retenus est affichée à l’hôtel de ville de Cotonou sis à Wologuèdè et peut être consultée sur le site web de la mairie de Cotonou à l’adresse : www.cotonou.mairie.bj », a t-il déclaré.

Le Secrétaire exécutif invite donc toutes les « personnes concernées à se rendre sur les différents sites pour consulter ladite liste ».