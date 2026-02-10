Bénin : les raisons pour lesquelles le pétrole de Sèmè n’a pas encore commencé à couler

Le forage du puits AK-2H sur le champ pétrolier de Sèmè est achevé avec succès. Pourtant, la production de pétrole n’a pas encore démarré. En cause, des opérations techniques en mer toujours en cours et l’absence d’un nouveau calendrier officiel.

Le forage du puits AK-2H sur le champ pétrolier de Sèmè est achevé avec succès. Pourtant, la production de pétrole n’a pas encore démarré. En cause, des opérations techniques en mer toujours en cours et l’absence d’un nouveau calendrier officiel.

Bonne nouvelle sur le plan technique, mais prudence sur le calendrier. Akrake Petroleum, filiale indirecte de Rex International, a annoncé l’achèvement du forage du puits AK-2H sur le champ pétrolier offshore de Sèmè. Une étape importante pour relancer la production pétrolière au Bénin après plusieurs années d’arrêt.

Selon les informations de l’Agence Ecofin, une grande partie du forage traverse une zone riche en pétrole, avec des indicateurs jugés favorables pour l’exploitation. Les analyses montrent une bonne capacité de stockage du pétrole dans la roche et une forte présence d’huile dans les pores du réservoir. Aucun sable aquifère n’a été détecté, ce qui réduit les risques liés à la production.

Pour sécuriser l’exploitation, le puits a été équipé de dispositifs techniques modernes, notamment des tamis pour empêcher la remontée du sable et des vannes de contrôle pour réguler l’écoulement du pétrole. Une pompe submersible électrique est également en cours d’installation afin de faciliter la remontée du brut vers la surface.

Malgré ce succès technique, la production n’a pas encore démarré. Contrairement aux prévisions initiales qui annonçaient un lancement fin janvier 2026, l’opérateur explique que le démarrage dépend désormais du raccordement du puits aux installations principales en mer, notamment l’unité mobile de production Stella Energy 1 et l’unité flottante de stockage Kristina.

Aucune nouvelle date de mise en production n’a été communiquée pour l’instant. Ce silence sur le calendrier montre que certaines opérations techniques restent en cours ou nécessitent encore des ajustements avant le lancement effectif.

