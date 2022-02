Bénin: les nominations prononcées en Conseil des ministres du 02 février 2022

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 02 février 2022. Lesdites nominations sont intervenues au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Au ministère de la Justice et de la Législation

Secrétaire général du ministère : Monsieur Henri FADONOUGBO

Procureur général près la Cour d’Appel de Cotonou : Monsieur Comlan Christian ADJAKAS

Procureur général près la Cour d’Appel d’Abomey : Monsieur Amaté Christian Cyprien Serge ATAYI

Directeur général adjoint de l’Ecole de Formation des Professions Judiciaires : Madame Codjovi Bernadette HOUNDEKANDJI

Dans les autres juridictions

Greffier en chef au Tribunal de Commerce de Cotonou : Madame Victoire OLADIKPO

Greffier en Chef au Tribunal de première Instance de Savalou : Monsieur Yaté Richard NAMBIME

Greffier en Chef au Tribunal de première Instance de Kandi : Monsieur Hilaire SIANKOU

A la chancellerie

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Akpaki Zoul-kifoulyLAWANI

Directeur des Services et Professions Judiciaires : Monsieur Hilaire BADJAGOU

Directeur des Droits Humains : Madame Inès TOFFOUN HADONOU

Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts



Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Célestin G. ADANGO.