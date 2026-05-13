Dernier conseil des ministres de Talon qui exprime sa gratitude aux membres de son gouvernement

​Le Palais de la Marina a abrité, ce mercredi 13 mai 2026, une séance chargée de symboles. Le président Patrice Talon a présidé le dernier Conseil des ministres de son second et ultime mandat, marquant ainsi la fin de son ère à la tête de l’État béninois.

Cette séance historique s’est déroulée en présence du président élu, Monsieur Romuald Wadagni, qui a co-présidé la réunion.

​Au cours des échanges, empreints d’une vive émotion, le président Patrice Talon a tenu à exprimer sa gratitude envers les membres de son gouvernement pour leur dévouement au service de la République.

Dans un geste de franchise, il a également présenté ses excuses pour la rigueur parfois jugée excessive qu’il a pu manifester durant ses mandats, tout en rappelant que ses exigences étaient exclusivement dictées par l’intérêt supérieur de la nation.

​De son côté, le président élu Romuald Wadagni a salué le leadership de son prédécesseur. Il a saisi cette occasion pour assurer que l’œuvre de transformation nationale entamée sera poursuivie avec la même exigence de qualité, afin de garantir le bien-être et le progrès de l’ensemble des Béninois.

Cette dernière séance avec les membres de son gouvernement s’est achevée dans une ambiance conviviale autour des verres de champagne.

Rappelons que la passation de charge avec son successeur aura lieu le 24 mai prochain. Le président élu, Romuald Wadagni prêtera serment ce 24 mai au palais des congrès de Cotonou.