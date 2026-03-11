Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 11 mars

Le gouvernement de la rupture s’est réuni ce mercredi 11 mars 2026 en conseil ordinaire des ministres. Au cours de ce conclave, les décisions ci après ont été prises.

Le 11 mars 2026 · MàJ le 11 mars 2026

Les grandes lignes du conseil des ministres

MESURES NORMATIVES

CULTURE TOURISME & ARTS

Approbation des statuts de la Maison de l’artiste et de son régime électoral.

Création du Comité scientifique national de restitution des biens culturels et nomination de ses membres.

ÉCONOMIE & FINANCES

Avancement des inspecteurs des Douanes au titre de l’année 2026.

CADRE DE VIE & TRANSPORTS

Avancement des inspecteurs des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2026.

DÉFENSE NATIONALE

Nomination ou promotion aux grades supérieurs de certains officiers des Forces Armées Béninoises au titre de l’année 2026.

Conditions d’emploi à la fonction enseignante des personnels des Forces de défense, de sécurité et assimilés, dans les universités publiques du Bénin.

Modalités de recrutement dans les corps des personnels des Forces armées béninoises.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Nomination ou promotion aux grades supérieurs de certains officiers de la Police républicaine au titre de l’année 2026.

AFFAIRES ETRANGERES

Décret fixant la préséance en République du Bénin.

COMMUNICATIONS

CULTURE TOURISME & ARTS

Renforcement des compétences en langues étrangères au profit des professionnels du tourisme et des jeunes issus des programmes de T’ANPE

Contractualisation pour les travaux de requalification urbaine du parcours rituel de la Gaani à Nikki.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Construction de centres de secours dans certaines communes.

ENSEIGNEMENTS

Construction du Lycée scientifique de Porto-Novo et de l’Ecole normale supérieure de Parakou.

Construction de trois Ecoles professionnelles de Formation agricole dans les communes de Bassila. Quessè et Zè.

CADRE DE VIE & TRANSPORTS

Travaux de délimitation des zones marécageuses à préserver dans le Grand Nokoué.

Recrutement et formation de 135 fonctionnaires des Eaux. Forêts et Chasse.

JUSTICE

Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de mise en place d’un dépôt d’archivage mutualisé pour les juridictions et d’un espace centralisé de conservation des scellés judiciaires.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Approbation de la Stratégie nationale d’Alimentation et de Nutrition 2026-2030.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Acquisition d’équipements divers au profit de l’Agence béninoise de Protection civile.

MESURES INDIVIDUELLES

NOMINATIONS

Au ministère de l’Economie et des Finances:

Au ministère de la Justice et de la Législation:

Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.