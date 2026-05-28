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Bénin: Romuald Wadagni change la fréquence de la tenue du conseil des ministres

Le gouvernement du président Romuald Wadagni a tenu ce jeudi 28 mai 2026, son premier conseil des ministres.

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Bénin: Romuald Wadagni change la fréquence de la tenue du conseil des ministres
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Au cours de ce conclave qui s’est tenu 24 heures après l’entrée en fonction des nouveaux ministres, le gouvernement béninois a décidé, que les réunions du Conseil se tiendront désormais le premier mercredi de chaque mois.

Cette mesure qui tranche avec le rythme hebdomadaire adopté par le président Patrice Talon vise à permettre aux ministres sectoriels de bien préparer leur dossier. Une cadence régulière et espacée dans la conduite des affaires de l’État, permettant une meilleure planification des dossiers et une coordination renforcée entre les ministères.

Le gouvernement peut néanmoins à tout moment tenir des séances extraordinaires de conseil des ministres pour connaître des dossiers urgents.

En fixant cette périodicité, l’exécutif entend donner plus de visibilité à l’action gouvernementale et assurer une gestion continue des priorités nationales.

Précisons que les 24 nouveaux ministres nommés dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni ont tous répondu à l’appel. Si certains habillés à cette rencontre, c’est une séance d’immersion pour d’autres. Le gouvernement se réunira certainement le mercredi prochain pour la session du mois de juin.

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