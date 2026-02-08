Bénin : les députés de la 10ᵉ législature officiellement installés pour un mandat de 7 ans

La 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Bénin est entrée en fonction avec l’installation officielle des 109 députés élus lors du scrutin du 11 janvier 2026. Après les formalités d’usage conduites par le bureau d’âge, les regards sont désormais tournés vers l’élection du président de l’institution et de son bureau.

Le Parlement béninois a ouvert une nouvelle page de son histoire avec l’installation officielle des députés de la 10ᵉ législature . Réunis en session inaugurale ce dimanche 08 février 2026, les 109 élus issus des 24 circonscriptions électorales ont entamé leur mandat au palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

La cérémonie a été présidée par le doyen d’âge, Antoine N’dah N’dah, assisté des deux plus jeunes députés, Faridatou Zachari Traoré et Youssouf Issa, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Au cours de la séance, le doyen d’âge a procédé à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs des législatives du 11 janvier 2026. Les noms des députés élus ont ensuite été rendus publics, suivis de l’affichage officiel de la liste. Après l’appel nominal, un discours d’installation a marqué l’entrée en fonction effective des parlementaires, ouvrant ainsi une nouvelle mandature au sein de l’institution.

À l’issue de ces formalités, la séance a été suspendue avant la reprise des travaux consacrés à l’élection du président de l’Assemblée nationale et des autres membres du bureau parlementaire. Cette étape déterminera l’équipe dirigeante chargée de conduire les activités législatives durant la nouvelle mandature.

La composition politique de la chambre basse du Parlement place l’Union progressiste Le Renouveau en tête avec 60 députés, contre 49 élus pour le Bloc républicain. Dans ce contexte, Joseph Djogbénou, président de l’Union progressiste Le Renouveau, est pressenti pour accéder au perchoir et succéder à Louis Vlavonou, qui a dirigé les 8ᵉ et 9ᵉ législatures.

Avec l’installation officielle des députés, la 10ᵉ législature entre désormais dans sa phase opérationnelle. L’élection du bureau et la mise en place des organes internes ouvriront la voie aux travaux législatifs et au suivi de l’action gouvernementale pour les années à venir.